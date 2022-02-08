Tinder Avcısı Simon Leviev aslında kimdir? Hakkındaki gerçekler...

Genç, yakışıklı ve aynı zamanda çok zengin bir adam düşünün. Ve bu adamın tek bir amacı var: Zengin kadınları etkilemek ve milyonlarını çalmak. İşte karşınızda Tinder Avcısı Simon Leviev.

Netflix'te günlerdir ilk sırada yer alan "The Tinder Swindler" Türkçesiyle "Tinder Avcısı" isimli yapımı izleyenler, etkisinden çıkamıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla Tinder adındaki arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup sonra da onları akılalmaz yöntemlerle dolandıran Simon Leviev, kendini "Elmas Kralı" olarak tanıtıyor.

Gerçek bir hikayeyi anlatan belgesel türündeki yapım, dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Konusu işe şöyle özetleniyor:

"Bir adam kendini jet sosyeteden zengin bir iş insanı gibi tanıtarak etkilediği kadınların milyonlarca dolarını çarptı. Şimdiyse kurbanlarından bazıları intikam peşinde"

Peki Tinder Avcısı gerçek mi? Tinder Avcısı olarak bilinen Simon Leviev kimdir, kaç yaşında, nereli, ceza aldı mı? İşte herkesin aklındaki soru işaretlerini yanıtlayacak detaylar...

TİNDER AVCISI SİMON LEVİEV KİMDİR

Dünyanın konuştuğu Shimon Yehuda Hayut, dünya genelinde yüzlerce kadını kandırarak milyonlarını çalan bir dolandırıcı.

Hakkında Netflix'te Tinder Avcısı adıyla belgesel yapılan bu genç adam İsrailli bir Yahudi. El Al Havayolları'nın baş hahamı Yohanan Hayut'un oğludur.

Yasal adı olan Shimon Hayut'u Simon Leviev olarak değiştirdi ve Leviev soyadını kullanarak "Elmasların Kralı" olarak bilinen İsrailli bir işadamı olan Lev Avnerovich Leviev ile akrabaymış gibi yaptı.

10 MİLYONLUK VURGUN

2017'den 2019'a kadar Avrupa kıtasındaki kurbanlardan yalnızca bir Ponzi şeması kullanarak tahmini 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

DOLANDIRDIĞI KADINLAR

Simon Leviev'ın şu ana kadar kaç kadını dolandırdığı tam olarak bilinmese de, ondan intikam almak isteyen üç kadın bu belgeselde yer aldı.

Cecilie Fjellhoy, ilk kurbanlardan.

Simon ile Tinder'dan tanışmış ve daha ilk buluşmada lüks bir otelde yemek yedikten sonra özel uçakla seyahat etmişlerdi.

Simon, Cecilie’i iyice ikna ettiğinden emin olduktan sonra planını uygulamaya koymuş.

Bir gece koruması olarak tanıttığı Peter isimli kişinin kendisini korumaya çalışırken vurulduğu anları onunla paylaşmış.

Yerinin bulunmaması için kredi kartını kullanamayacağını, Cecilie'in kendi adına açtığı kredi kartını kullanması gerektiğini söylemiş. Kredi kartının limitini yükseltmek için onu aylık 90 bin dolar kazanıyor gibi göstermiş ve aynı zamanda da 9 farklı bankadan farklı meblağlarda kredi çektirmiş.

Sonra da karşılıksız bir çek yazarak, sırra kadem basmış…

Simon'la Tinder'dan tanışan Pernilla, onunla arkadaş kalmaya karar vermiş ve arkadaş olarak birlikte dünyanın dört bir yanındaki lüks partilere katılıp restoranlarda tüm menüyü sipariş ettikleri çılgın bir tatil yapmışlar.

Simon aynı taktiği Pernilla'ya da uygulayarak her şeyini elinden almış.

Bu konuda ise şunları dile getiriyor;

'Hala uğraşıyorum. Hayatımın en büyük ihanetiydi. Simon benim arkadaşımdı ve hayatımı mahvetti.'

Ardından Cecilie'e de yolladığı koruması Peter'ın vurulduğu anların görsellerini Pernilla'ya da atarak dostundan yardım istemiş...

Diğer bir mağdur da Ayleen Charlotte...

Simon ile sevgiliyken Cecilie ve Pernilla'nın Simon'ı yakalamak için işbirliği yaptığı gazetecilerle iletişim kuran Ayleen, Simon'a çaktırmadan onun yerini ifşa edip yakalanmasını sağlayan kişi olarak biliniyor.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

2015 yılında Finlandiya'da iki yıl hapis cezasına çarptırılan Simon Leviev, 2019'da sahte pasaport kullandıktan sonra Yunanistan'da tutuklandı.

Aynı yıl İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle beş ay sonra kefaletle serbest bırakıldı.

2020'de koronavirüs aşısını erkenden almak için bir sağlık çalışanı gibi davrandı.

Hayut ayrıca Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık tarafından çeşitli dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından aranıyor.

UYGULAMADAN BANLANDI

Belgeselin yayınlanmasının ardından Tinder, dolandırıcıyı uygulamadan kalıcı olarak sildi.