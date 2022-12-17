Titanik’in yönetmeni yıllar sonra açıkladı: Ölmesi gerekiyordu

Dünyanın en ünlü filmlerinden 1997 yapımı Titanik’te Jack Dawson’ın öldüğü sahneyle ilgili efsane filmin yönetmeni James Cameron açıklama yaptı. Cameron, “Jack'in ölmesi gerekiyordu” dedi.

Efsane filmlerden ‘Titanik’, 2022 yılında bile hala aynı heyecanla izlenebiliyor.

Filmin özellikle milyonları ağlatan ölüm sahnesi, hala duygulandırıyor.

Öyle ki yıllardır o sahneyle ilgili çok sayıda teori ortaya atılıyor.

Yönetmen, son noktayı koydu

Birçok kişi aslında Jack'in hayatta kalabileceğini savunuyor.

Filmin yönetmeni James Cameron, filmde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jack Dawson karakterinin aslında hayatta kalabileceği yönündeki teorilere son noktayı koydu.

“Bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık”

Jack'in hayatta kalamayacağını göstermek için bilimsel bir araştırma yaptığını dile getiren Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik.” dedi.

‘İkisinin de kurtulma ihtimali yoktu’

Bilimsel araştırmayla ilgili detaylı analizlerin National Geographic'in Sevgililer Günü sayısında Titanik bölümünde yayınlanacağını aktaran Cameron, Jack ve Rose'la aynı ağırlıktaki iki kişiye sensörler yerleştirerek deneme yaptıklarını ve ikisinin de kurtulma ihtimalinin olmadığını gördüklerini söyledi.

“Jack'in ölmesi gerekiyordu”

Bu konudaki tartışmalara artık nokta koymak istediği için bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Rome ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi.” dedi.

11 Oscar aldı

Vizyona girdiği dönemde hasılat rekorları kıran Titanik, "En İyi Film" ile "En İyi Yönetmen" dahil 11 Oscar Ödülü'nün sahibi olmuştu.