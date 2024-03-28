Titanik'te Rose'u hayatta tutan kapı rekor fiyata satıldı 1997 yapımı Titanik filminde Kate Winslet'in canlandırdığı "Rose" karakterinin hayatta kalmasını sağlayan kapı, 718 bin dolara satıldı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Titanik filmini bilmeyeniniz yoktur.

Titanik filmi, bu kez de yapılan bir satışla gündemde.

Filmde Rose'un hayatını kurtaran tahta kapı, bir müzayedede satışa çıkarıldı.

718 bin dolara satıldı

718 bin dolara satılan kapı, Harrison Ford'un Indiana Jones karakterinin kullandığı kırbaç ve Jack Nicholson'ın Cinnet filmindeki baltası gibi ikonik objelerden sonra en yüksek fiyata alıcı bulan obje oldu.

Sevilen filmin final sahnesinde Kate Winslet'in giydiği şifon elbise de 125 bin dolara alıcı buldu.

Yıllarca konuşulmuştu

Öte yandan Jack'in de sığabileceği ve donarak ölmekten onu koruyabileceği söylenen kapıya hem Jack'in hem de Rose'un sığıp sığamayacağı yıllarca en çok tartışılan konulardan biri olmuştu.

Geçen yıl, filmin 25. yıl dönümünde bilim insanları ve dublörlerden oluşan bir ekip tarafından yapılan testler sonucunda, her ikisinin de kapının üzerine sığabileceği konuşulsa da ikisini de taşıyamayacağı öğrenilmişti.

