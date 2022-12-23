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- TOD TV nedir, nasıl üye olunur? TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?
TOD TV nedir, nasıl üye olunur? TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?
- 23.12.2022 - 17:09
beIN Connect üzerinden hizmet veren beIN Medya Group, TOD TV’yi Türkiye’de izleyicilerin beğenisine sundu.
Dijital içerik platformlarından biri olan TOD TV, Türkiye’de yayın hayatına başladı. Süper Lig maçlarını yayınlayacağını duyurmasının ardından futbolseverler, TOD TV'nin ayrıntılarını araştırmaya başladı.
TOD TV nedir?
TOD TV, beIN Medya Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. Taahhüt ve kurulum olmadan kullanıcılara hemen izleme fırsatı sunuyor.
TOD TV ücretli mi, üyelik ücreti ne kadar?
TOD TV, üç ayrı çeşitte üyelik fırsatı sunuyor. Paketleri ise 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL aralığında değişiklik gösteriyor.
Süper Lig maçları ücretsiz mi yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig 15. Hafta tüm maçları, TOD TV'de 23-24-25 Aralık tarihlerinde ücretsiz izlenecektir.
Kampanya 23-24-25 Aralık tarihlerinde, https://www.todtv.com.tr/ sitesinden TOD'a üye olma şartı ile geçerlidir. TOD üyeliği 26 Aralık 23:59'a kadar iptal edilmediği takdirde, seçilen paket üzerinden ücretlendirme başlayacaktır.