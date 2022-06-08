Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali! 'Hala lolita bebek'

Televizyon ekranlarında yeniden yayınlanan Tokatçı filmi ile birlikte Emine karakterini oynayan Nazan Saaatçi de merak edildi. İşte Nazan Saatçi'nin şimdiki hali...

1983 yapımı Türk sineması Tokatçı, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan oldu.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı film, başlık parasını biriktirmek için köyünden İstanbul'a giden saf bir adamın hikayesini konu ediniyor.

Kemal Sunal'ın yanı sıra,Şevket Altuğ,,Ali Şen,,Ünal Gürel, Süheyl Eğriboz,

Selahattin Fırat gibi isimler de rol alıyor.

Ancak filmin unutulmayan karakterleri arasında şüphesiz ki Nazan Saatçi'nin canlandırdığı "Emine" bulunuyor.

198 doğumlu Nazan Saatçi, Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu ancak sinemayla ilgilendi.

978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçildi. Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific (Asya güzellik yarışmasında) ikinci oldu.

Sessiz Karanlık, Minyeli Abdullah 2, Korkunun Bedeli, Bir Zamanlar Kardeştiler,Kahreden Kurşun, Bıktım Her Gün Ölmekten,Ölümsüz, Baba Kartal, Acılar ve Arzular gibi filmlerde rol aldı ancak en unutulmayanı "Tokatçı" oldu.

Yıllandıkça güzelleşti

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'yi canlandıran Nazan Saatçi şimdilerde 64 yaşında.

Güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor.

İşte Tokatçı'nın Emine'si...