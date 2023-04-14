Tokatçı’nın Eminesi’ni bir de şimdi görün! 65 yaşındaki Nazan Saatçi fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tokatçı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 65 yaşında olan Nazan Saatçi kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Yeşilçam’ın efsanesi haline gelen 1983 yapımı Tokatçı filminin yönetmenliğini Natuk Baytan, senaryosunu ise Suphi Tekniker üstlendi. Sık sık televizyon kanallarında yayınlanan Tokatçı filminin başrollerinde ise Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Nazan Saatçi, Ali Şen gibi başarılı isimler yer alıyor. Filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi, o dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, şimdilerde 65 yaşında ve güzelliğinden hiç ödün vermemiş. Yıllar geçmesine rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor. Son halini görenler inanamıyor. İşte Nazan Saatçi’nin son hali… Bakın nasıl oyuncu olmuş! Yeşilçam’ın güzeli Nazan Saatçi, oyunculuk kariyerine bir güzellik yarışmasına katılarak başlamıştı. 1978 yılında düzenlenen yarışmada birinci oldu ve Sinema Kraliçesi tacını taktı. Lise eğitimini Samsun’da tamamlayan Nazan Saatçi, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve edebiyatı bölümünü tamamladı. Güzel oyuncu 1983 yapımı Tokatçı filminde Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi usta isimlerle başrolü paylaştı. Filmde Emine karakteriyle hafızalara kazındı ve o dönemde güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Nazan Saatçi; Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol aldı. Usta oyuncu şimdilerde ise gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabından ara sıra paylaşımlar yapan Nazan Saatçi, fit görüntüsüyle takipçilerini hayran bıraktı.