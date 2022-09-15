TOKİ ARSA BAŞVURUSU I TOKİ arsa başvurusu ne zaman? TOKİ arsa başvuru şartları 2022

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Peki, TOKİ arsa başvurusu ne zaman 2022? TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular kademeli olarak başladı.

Başvuru yapmak ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arsa başvurularının ne zaman başlayacağını da merak ediyor.

İki grup olarak açıklanan arsa uygulaması ile ilgili, "TOKİ arsa başvurusu ne zaman 2022? TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir 2022?" soruları gündem oldu.

Peki,TOKİ arsa başvurusu ne zaman 2022? TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir 2022? İşte yanıtı...

TOKİ arsa başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ arsa satışı için başvurular, 10 Ekim-7Kasım tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ arsa başvuru şartları 2022

T.C. Vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.