TOKİ BAŞVURULARI AÇIKLANDI I Hangi illere yapılacak? Ne zaman teslim edilecek?

TOKİ BAŞVURULARI AÇIKLANDI I Hangi illere yapılacak? Ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde detayları açıkladı. Peki, Hangi illere yapılacak? Ne zaman teslim edilecek?

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi için beklenen gün geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı.

Herkesin ev sahibi olmasını amaçlayan projede, yeşil korunacak ve evler en az 2+1'den başlayacak.

Fiyat olarak da oldukça uygun olan ve gençlerin de rahatı gözetilen Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi'nde bazı iller öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi'nin hangi illerde başlayacağını duyurdu.

Bunun akabinde ise TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceği de belli olmuş oldu.

Peki, Hangi illere yapılacak? Ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

Hangi illere yapılacak? Ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Hedefimiz 81 ilde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

50 bini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de inşa edeceğiz. Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vade ile sahip olunabileceklerdir. 50 bin konutu 18-30 yaş arası gençlere tahsis ediyoruz.

Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük en kapsamlı sosyal konut atılımıdır.

İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.