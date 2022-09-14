TOKİ Gaziantep başvuru şartları nelerdir? Gaziantep TOKİ başvuru linki...

Gaziantep'te yaşayan ve TOKİ'ye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, "TOKİ Gaziantep başvuru şartları nelerdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

TOKİ projesinden faydalanmak ve ev sahibi olmak isteyenler ise hemen araştırmalara başladı.

Gaziantep'te TOKİ sosyal konutu sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş ise projeye ilişkin başvuru şartları ve diğer detayları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "TOKİ Gaziantep başvuru şartları nelerdir?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, TOKİ Gaziantep başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı....

TOKİ Gaziantep başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvurular, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü bankalar aracılığıyla ve e-devlet aracılığıyla alınmaya başlandı.

TOKİ Gaziantep başvuru şartları nelerdir?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması, Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması;

TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler;

E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır. • E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

TOKİ Gaziantep konutları nereye yapılacak?

GAZİANTEP ARABAN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP 374 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP KARKAMIŞ 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP NİZİP 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP NURDAĞI 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP OĞUZELİ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 4000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

GAZİANTEP YAVUZELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ