TOKİ KONUTLARININ DETAYLARI I Hangi illerde başlayacak? TOKİ konutları ilk hangi illerde yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu. Peki, Hangi illerde başlayacak? TOKİ konutları ilk hangi illerde yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Uzun zamandır beklenen dev proje hakkında detayları açıklayan Erdoğan, peş peşe müjdeli haberler verdi.

Konutların yapılarını ve fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi illerde projenin başlayacağını da söyledi.

Bunun üzerine, "Hangi illerde başlayacak? TOKİ konutları ilk hangi illerde yapılacak?" soruları gündem oldu.

Peki, Hangi illerde başlayacak? TOKİ konutları ilk hangi illerde yapılacak? İşte yanıtı....

TOKİ konutları hangi illerde başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konutlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük en kapsamlı sosyal konut atılımıdır.

İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz.

Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik." dedi.