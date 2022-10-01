TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Ankara, İstanbul, İzmir...

TOKİ kura çekimine ilişkin detaylar, projeye başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?

81 ilde 250 bin konutluk TOKİ projesine başvurular devam ediyor. Vatandaşlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yoğun ilgi gösteriyor.

Milyonlarca kişinin başvuru gerçekleştirdiği TOKİ sosyal konu projesinde 20 yıla varan vadelerle ev sahibi olacak olanlar kura ile belirlenecek.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek.

Başvurusunu yapanlar ise "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti.

Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz."

Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? İşte yanıtı...

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

Kura yerleri ve saatleri ise TOKİ Devlet İdaresi’nin web sayfasından duyurulacak.

Kurum, proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacağını bildirdi.