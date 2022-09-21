TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ I 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman ve nasıl yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ I 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman ve nasıl yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi ne zaman belli olacak? sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı. İşte, TOKİ hakkında merak edilen detaylar...

Tarihin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül tarihi itibarıyla alınmaya başlandı.

TOKİ başvurusunda bulunan binlerce kişi, TOKİ kura çekim tarihinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar yapıyor.

Peki, TOKİ 2022 kura çekimi ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

31 Ekim'e kadar devam edecek olan başvuru sürecinin ardından TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

Milyonlarca vatandaşın başvurusunu yaptığı 608 bin lira fiyata sahip, 2+1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.

TOKİ başvurusu nereden nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

e-Devlet başvuru ekranı için tıklayınız