Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri 7 Kasım itibarıyla başladı. Peki, TOKİ Mardin kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ev sahibi olmak isteyen ve bu kapsamda TOKİ'ye başvuran vatandaşlar için heyecanlı günler başladı.

TOKİ'ye başvuran vatandaşlar kura çekimini beklerken, Şırnak ve Ardahan ile TOKİ kura çekimleri başladı.

81 il genelinde gerçekleşecek olan projenin kura sırası Mardin ve Ağrı’ya geldi.Bu kapsamda da Mardin'de yaşayan vatandaşları merak sardı.

Mardin'de yaşayan ve TOKİ'ye başvuranlar, "TOKİ Mardin kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, TOKİ Mardin kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

TOKİ Mardin kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Şırnak ve Ardahan ile başlayan TOKİ kura çekimi tarihleri ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 81 il genelinde gerçekleşecek olan projenin kura sırası Mardin ve Ağrı’ya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Bu tarihlere göre Mardin'de 2550 konutun kura çekilişi 10-11 Kasım'da yapılacak.

Kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek" dedi.

TOKİ Siirt kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor.