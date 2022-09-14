TOKİ Şanlıurfa’da nereye yapılacak? TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ sosyal konut Şanlıurfa'da nerede, hangi ilçelere kaç konut ve nereye yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceği duyuruldu.

Konunun ardından Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlar, "TOKİ Şanlıurfa’da sosyal konut yerleri neresi, TOKİ Şanlıurfa’da evler hangi ilçede" sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ'nin Şanlıurfa'nın hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti.

TOKİ, Şanlıurfa'da nereye yapılacak?

Peki TOKİ sosyal konut Şanlıurfa’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; Viranşehir, Birecik ve Bozova'da 500,Ceylanpınar 130,Eyyübiye 1256,Aşuk 3.114, toplam 6 bin konut yapılacak.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.