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    TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek 2022?

    TOKİ'ye başvurmak için hazırlanan vatandaşlar, "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek 2022?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 08.10.2022 - 16:17
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    TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek 2022?

    Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detaylar, gündeme getirilmeye devam ediyor.

    Başvurular hakkında sık sık bilgilendirme yapan Bakan Murat Kurum, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

    5 bin konutun temel atma törenine ilişkin detaylar açıklanırken, başvurular ise yapılmaya devam ediliyor.

    Ancak bazı adres değişiklikleri ve ödemeler nedeniyle henüz başvuru yapamamış olan vatandaşlar var.

    Bu vatandaşlar ise "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek 2022?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek 2022? İşte yanıtı...

    TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek 2022?

    TOKİ sosyal konut projesi için başvuru 5 milyonu geçerken, vatandaşlar kura çekimi için beklemeye başladı.

    Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

    e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. TOKİ kura çekimi 2022 yılının kasım ayında başlayacak, etap etap yapılacak kura çekimi 2023 yılının mart ayında sona erecek.

    TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek 2022? #1

    Proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenleri; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacak.


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