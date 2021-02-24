Tolga Çevik ve Cem Yılmaz akraba mı? Tolga Çevik kiminle evli?

Tolga Çevik ve Cem Yılmaz akraba mı? Tolga Çevik kiminle evli?

Komedyen Tolga Çevik, ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Çevik'in, eşinin isteme merasimini anlatmasının ardından kiminle evli olduğu merak konusu oldu.

Komedi programlarıyla milyonları eğlendiren komedyen Tolga Çevik, ‘Az Önce Konuştum’ programınun bu haftaki konuğu oldu.

Çevik, kendisine yöneltilen "Özge'yi isteme sahnesi nasıl bir sahne?" sorusunu cevapladı. Bunun üzerine Çevik'in eşinin kim olduğu merak konusu oldu.

Vatandaşlar, ''Tolga Çevik ve Cem Yılmaz akraba mı? Tolga Çevik kiminle evli?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Tolga Çevik ve Cem Yılmaz akraba mı? Tolga Çevik kiminle evli?

TOLGA ÇEVİK VE CEM YILMAZ AKRABA MI, TOLGA ÇEVİK KİMİNLE EVLİ?

Cem Yılmaz, Tolga Çevik'in eniştesidir. Çevik, 2004 yılında Cem Yılmaz'ın kız kardeşi ile evlenmiştir.

ÖZGE ÇEVİK KİMDİR?

Magazin hayatıyla ön plana çıkmayan Özge Çevik'in hakkında pek bilgi bulunmamaktadır.

Komedyen Cem Yılmaz’ın öz kardeşi olan Özge Çevik, komedyen Tolga Çevik ile 2004 yılında dünya evine girmiştir. Çiftin evliliklerinden Tuna ve Tan adında bir kız bir de erkek çocukları vardır.