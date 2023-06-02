Tolga Çevik'in eşi güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı! Kardeşini duyanlar ise küçük dilini yuttu... Tolga Çevik'in eşi Özge Çevik, gözlerden uzak yaşıyor. Ancak Tolga Çevik, zaman zaman eşini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özge Çevik ise güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Başarılı komediyen Tolga Çevik, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Cem Yılmaz ve Can Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında dünyaevine giren Çevik, aile yaşantısıyla dikkati çekiyor.

Tuna ve Tan adında iki çocuğu olan Tolga Çevik, zaman zaman ise eşini sosyal medyadan paylaşıyor.

Özge Çevik hem basından hem de sosyal medyadan uzak durmayuı tercih ediyor.

Tolga Çevik'in paylaşımlarında görülen Özge Çevik, güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor.

İşte Tolga Çevik'in eşi

30 Mayıs 1982 tarihinde doğan Özge Çevik, basından uzak duruyor. Çocuklarını da basından uzak tutan Çevik, sadece eşi Tolga Çevik'in karelerinde boy gösteriyor.

Tolga Çevik, eşiyle de güzel anları paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak ise evlilik teklifi ettiği anları paylaşmıştı.

Ünlü komedyen Tolga Çevik, 18 yıllık eşi Özge Çevik'in 40. doğum gününde önünde tektaş bir yüzük ile diz çökerek, evlenme teklifi etti.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Çevik, "40. yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tolga Çevik ise eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşıp, "İyi ki doğdun eşim… Hep bizim ol, hep gülücüklerle ol. Evimizin her şeyi. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu yaşların olsun" notunu düştü.