Tolga Karel'in eski eşi soyundu, poz verdi! Havlu yeterli gelmedi...

Tolga Karel'in eski eşi Azeri asıllı model Günay Musayeva, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozuyla magazin gündemine oturdu.

Bir zamanların efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde "Oğuz" karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, 2011 yılında Azeri model Günay Musayeva ile dünyaevine girdi.

2011 yılında Tolga Karel ile nikah masasına oturan Günay Musayeva 2012 yılında oğlu Cihangir'i kucağına almış, çift bir süre sonra çekişmeli olarak boşanmıştı.

Azeri asıllı model Günay Musayeva, şimdilerde tatil pozuyla adından söz ettiriyor.

Son olarak plajda çıplak şekilde boy gösterip üstünü de bir havlu kapatan ünlü model, görenleri mest etti.

Havlu yetmedi

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Musayeva, iskelede verdiği iddialı pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Vücudunu kırmızı bir havluyla kapatan modele takipçilerinden yorum yağdı.

Musayeva'ya bazı takipçileri ise "Gereksiz bir poz" yorumunda bulundu.