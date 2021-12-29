Tolga Sarıtaş cephesinden flaş gelişme! Yeni dizi telaşı derken...

Haluk Bilginer'le birlikte Baba dizisinde boy göstermeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, koronavirüse yakalandı. Oyuncunun testin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiği öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin kadrosu ise büyük ölçüde oluşmaya başladı.

Son olarak Yemin dizisinde yer alan Özge Yağız'ın dahil olduğu dizinin çekimleri, tüm hızıyla devam ediyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikayesini konu edinen dizi, yayınlanan ilk tanıtımı ile bir hayli dikkati çekmişti.

Özellikle uzun zaman sonra Tolga Sarıtaş'ın ekranlara dönmesi hayranlarının heyecanlandırırken, oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

TOLGA SARITAŞ'IN TESTİ POZİTİF

Ünlülerden peş peşe korona haberleri gelmeye başlarken, Tolga Sarıtaş testi pozitif çıkan isimlerin arasına adını yazdırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; koronavirüse yakalanan oyuncu, kendisini karantinaya aldı. Sarıtaş'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

TOLGA SALA BABA'NIN KADROSUNA DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın bir diğer haberine göre; bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Hamza Alp karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Yasak Elma dizisinde Kurban karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tolga Sala, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Büyük bir merakla beklenen dizinin kadrosunda Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam, Damlasu İkizoğlu ve Nihan Okutucu da yer alıyor.