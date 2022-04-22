Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'li 'Yolun Açık Olsun'un yayın tarihi netleşti

Tolga Sarıtaş ile Engin Akyürek'i bir araya getiren Netflix yapımı Yolun Açık Olsun filmi için geri sayım başladı.

Hakan Evrensel'in aynı adlı eserinden uyarlanan, Lanistar Medya ve Same Film'in yapımını üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Yolun Açık Olsun" filmi, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Konusu "Omuz omuza çarpışan iki asker. Bir düğün ve bir cenaze. Bu dokunaklı yol öyküsünün başkahramanları gazi Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ve kafesteki bir keklik..." açıklanan filmin başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek yer alıyor.

Güçlü konusu ve başarılı kadrosuyla dikkat çeken filmin kadrosunda ayrıca İlker Kızmaz, Belfu Benian, Alpay Kemal Atalan, Ergun Kuyucu, Ebru Nil Aydın ve Özlem Çakar Yalçınkaya gibi isimler bulunuyor.

Netflix yapımı yerli filmin yayın tarihi belli de oldu.

23 Mayıs'ta yayında

Netflix, Yolun Açık Olsun filminin 23 Mayıs'ta Netflix'te izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.