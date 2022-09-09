Tolga Sarıtaş'a ölen genç kızlar...Bu hali sizi dumur edecek!

Tolga Sarıtaş'a ölen genç kızlar...Bu hali sizi dumur edecek!

Haluk Bilginer'le birlikte Baba dizisinde boy gösteren Tolga Sarıtaş'ın, seneler önce çok dinlenen bir şarkıcının müzik klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'de ekrana gelen ve geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Baba dizisi, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı dizi için geri sayım devam ederken, dizide Kadir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın seneler önce çokça dinlenen bir şarkıcının müzik klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

Aslen Sivaslı olan ve lise eğitimini Halit Akkant Lisesi'nde tamamladığı bilinen ünlü ismin, gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte "Grup Omega" isimli müzik grubu kurduğu biliniyor.

Bu grupta bateristlik ve gitaristlik yapan isim, oyunculuk kariyerine ise 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canladırdığı Berk rolü ile başlangıç yapmıştı.

Ünlü isim daha sonrasında Güneşin Kızları, Söz, Arıza gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı.

Sarıtaş'ın seneler önce Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde de rol aldığı ortaya çıktı.

Tolga Sarıtaş'ın eski hali ise görenleri oldukça şaşırttı.