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    • Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını satın aldı! Ödediği ücret ağızları açık bıraktı

    Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını satın aldı! Ödediği ücret ağızları açık bıraktı

    Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın alıp oğlu Efehan'ın ismini verdi. Locaya ödediği ücret ise ağızları açık bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 17:17
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    Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını satın aldı! Ödediği ücret ağızları açık bıraktı

    Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, kulübüne destek olmak amacıyla yaptığı hareketle gündeme geldi.

    Oyuncu, Fenerbahçe forması altında efsane olan ve Kadıköy'de heykeli dikilen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'nın locası olarak bilinen yeri satın aldı.

    OĞLUNUN ADINI VERDİ

    Alex’in futbol oynadığı dönemde satın aldığı ve ailesinin her maçı takip ettiği yerin yeni sahibi olan Tolgahan Sayışman, locaya iki yaşındaki oğlu Efehan'ın adını verdi.

    Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Tolgahan Sayışman, karşılaşmaları stadyumdan takip edecek.

    Tolgahan Sayışman, Alex de Souza nın locasını satın aldı! Ödediği ücret ağızları açık bıraktı #1

    55 BİN EURO ÖDEDİ

    Türkiye'ye gelen en iyi futbolcular arasında yer alan Alex de Souza, uzun seneler Fenerbahçe forması giydi. Kaptanlık da yapan Alex de Souza, Kadıköy'deki maçlarda gol attıktan sonra hep aynı locaya koşuyordu.

    39 yaşındaki oyuncu, Alex'in Fenerbahçe'de oynarken gol attıktan sonra koştuğu locaya oğlu Efehan'ın ismini verdi. Milliyet'in haberine göre Tolgahan Sayışman'ın locayı 55 bin Euro'ya aldığı ifade edildi.

    Tolgahan Sayışman, Alex de Souza nın locasını satın aldı! Ödediği ücret ağızları açık bıraktı #2

    EN GENÇ LOCA SAHİBİ TARAFTAR

    Böylece geçtiğimiz mayıs ayında iki yaşına basan Efehan Sayışman, Fenerbahçe'nin en genç yaşta loca sahibi taraftarı oldu.

    Tolgahan Sayışman, Alex de Souza nın locasını satın aldı! Ödediği ücret ağızları açık bıraktı #3

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