Tolgahan Sayışman setlere dönüyor! İşte yeni projesi

Geçen yıl ''Şeref Sözü'' adlı dizide rol alan Tolgahan Sayışman, uzun süre televizyon ekranlarında yer almayacağını duyurmuştu. Kararını değiştiren ünlü oyuncu, bomba bir projeyle dönüyor.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, geçen yıl Show TV'de yayınlanan ''Şeref Sözü'' adlı dizide başrolü Sude Zülal Güler ile paylaşmıştı.

Sezona odukça iddialı bir giriş yapan dizi için Dikili karşısında bir ada kiralanmış ve büyük prodüksiyonlu bir ortam hazırlanmıştı.

Ancak reytinglerin çok düşük olması nedeniyle dizi, 4. bölümde yayından kaldırılmıştı. Bu kararın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Tolgahan Sayışman, televizyon ekranlarında yer almayacağını duyurmuştu.

Yapımcı tarafına geçen ve Han Medya Yapım'ı kuran oyuncu, dijital platforma yönelik diziler hazırlamaya başladı. Sayışman, çok farklı bir projeyle yeniden setlere dönüş yapacak.

HAN MEDYA'DAN İKİNCİ PROJE

Han Medya Yapım, Japon manga uyarlaması 2 sezonluk mini dizi Limit'in çekimlerini tamamlar tamamlamaz ikinci projeye başlıyor.

Han Medya Yapım'ın ikinci projesi; aşk ve romantizm de barındıran polisiye komedi türündeki sinema filmi ''Aynasız'' olacak.

TOLGAHAN SAYIŞMAN BAŞROLDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin başrol erkek oyuncusu aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenen Tolgahan Sayışman olacak.

Filmin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme alırken yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenecek.

Tolgahan Sayışman, çok önem verdiği proje için kesenin ağzını açtı. Filmdeki aksiyon sahneleri için Güney Kore'den ünlü bir görüntü yönetmeni ile 9 kişilik özel bir ekibin Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Oyuncu arayışları devam eden filmin çekimlerinin ekim ayının son haftasında başlaması planlanıyor. 2022 yılında zleyicilerin karşısına çıkacak olan Aynasız filminin çekimleri İstanbul, Marmaris ve Antalya'da gerçekleşecek.