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    Tolgahan Sayışman'ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! 'Kainat güzeli az kalır'

    Barbaros Hayreddin'i canlandıran Tolgahan Sayışman özel hayatıyla gündemde. Sayışman'ın oyuncu ve manken eşi Almeda Abazi ise güzelliğiyle dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 17:29
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    Tolgahan Sayışman'ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! 'Kainat güzeli az kalır'

    TRT1 ekranlarının yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin:Sultanın Fermanı dizisinde başrolü Tolgahan Sayışman üstlendi.

    Cuma akşamları yayınlanan dizide performansıyla dikkat çeken Tolgahan Sayışman, izleyicilerin merceği altında.

    Tolgahan Sayışman'ın özel hayatını inceleyenler, eşi Almeda Abazi hakkında detayları araştırıyor.

    2017 yılında Tolgahan Sayışman ile dünyaevine giren Almeda Abazi, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden...

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi aşkı

    Tolgahan Sayışman'ın model ve oyuncu eşi Almeda Abazi, aslen Arnavut asıllıdır.  2008 yılında Kainat Güzeli seçilen Abazi, o zamanlar 16 yaşındaydı.

    Ardından İstanbul'a eğitim için gelen Abazi, burada yeni bir hayata adım atacağından habersizdi.

    Acun Ilıcalı’yla yakın arkadaş olan Tolgahan Sayışman, iddiaya göre ünlü televizyoncunun “Survivor All Star” adlı yarışması sayesinde Almeda Abazi’yle tanıştı.

    Tolgahan Sayışman ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! Kainat güzeli az kalır #1

    Almeda'nın güzelliği

    Tolgahan Sayışman ile yolu kesişen güzel model şimdilerde 2 çocuk annesi...

    Efehan ve Alina adındaki çocuklarıyla mutlu bir evlilik süren Sayışman ailesi sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

    30 yaşındaki Almeda Abazi'nin fit görüntüsü ve güzelliğinden hiçbir şey eksilmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

    Tolgahan Sayışman ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! Kainat güzeli az kalır #2

    Tolgahan Sayışman ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! Kainat güzeli az kalır #3

    Tolgahan Sayışman ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! Kainat güzeli az kalır #4

    Tolgahan Sayışman ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! Kainat güzeli az kalır #5

    Tolgahan Sayışman ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! Kainat güzeli az kalır #6

    Tolgahan Sayışman ın biricik eşi Almeda Abazi dudak ısırttı! Kainat güzeli az kalır #7


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