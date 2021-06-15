Tolgshow'un dış sesi kimdir? Hem yönetmen hem seslendiren...

Tolgshow'un dış sesi kimdir? Hem yönetmen hem seslendiren...

Tolga Çevik'in komedi programı Tolgshow'un dış sesi kimdir merak ediliyor. Seyirciler, Tolgshow dış sesi kimdir? Tolgshow yönetmeni kim? sorularını araştırıyor.

Tolga Çevik'in tek kişilik performans sergilediği son dönemlerde başka oyuncuların da eşlik ettiği Tolgshow programının sunucusu veya dış sesi uzun zamandır merak ediliyor.

Peki, Tolgshow dış ses kimdir, seslendiren kimdir? Tolgshow yönetmeni kimdir? İşte detaylar...

TOLGSHOW DIŞ SESİ KİMDİR?

Tolga Çevik'in programlarında sürekli sesini duyduğumuz, ancak yüzünü göremediğimiz kişinin aynı zamanda programın yönetmeni olduğu öğrenildi.

Tolga Çevik'in 'Komedi Dükkanı' ve 'TolgShow' programlarında arkadan konuşan sesin sahibinin Fırat Doğu Parlak olduğu ortaya çıktı.

FIRAT DOĞU PARLAK KİMDİR?

Fırat Doğu Parlak, 22 Eylül 1975 tarihinde Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi de doğduğu yerde tamamladı. Daha sonradan yönetmen oldu.

Birçok markanın reklam filminde yönetmenlik yaptı. Kariyerinin dönüm noktası olan, Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nda yönetmenlik yaptı. İlk kez Komedi Dükkanı adlı projeyi hayata geçirdi. Yani yayının patenti ona ait. Geçtiğimiz yıllarda TRT 1'de yayınlanan Mert ile Gert ve ''Cümbür Cemaat'' Aile dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.

15 Haziran 2011 tarihinde Komedi Dükkanı: Yolun Sonu adlı bölüm ile yayın hayatına son verdi. Programın sonlanmasından bir süre sonra Arkadaşım Hoşgeldin adlı turne ile Türkiye'yi gezen ekip, 2014 yılbaşında yine Arkadaşım Hoşgeldin adlı bir program ile televizyonlara geri dönmüştür. Daha sonra Müdür Ne'aptın ile yollarına devam etmişlerdir. "Sen devam et, ben montajda atarım o kısmı" sözü meşhurdur.

Daha sonra Tolgshow programında, Tolga Çevik ile birlikte bir önceki formatlarla aynı şekilde devam etmiştir.

20 Şubat 2016 tarihinde Belçika'da oyuncu Burcu Kara ile evlenmiştir.