Tom Odell'in paylaşımı Türk fanlarını heyecenlandırdı

İngiliz şarkıcı Tom Odell'in Ümraniye Belediyesi'ne ait üzerinde beğenilen şarkısı 'Another love' yazılı bir çöp konteynerini fotoğrafı paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.

İlgiliz söz yazarı Tom Odell küresel çapta büyük hayran kitlesine hitap ediyor.

Yakışıklı şarkıcının 2013 yılında yayınladığı Another Love isimli şarkısı ise yıllar sonra popüler hale geldi.

Dillerden düşmeyen şarkıyı Türkiye'de de hemen her yerde duymak mümkün.

Temmuz ayında İstanbul'daki konserinde de büyük ilgi gören şarkıcı bu şarkısıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Ümraniye'den fotoğraf paylaştı

Paylaşım Türkiye'de heyecan yarattı. Nedeni ise paylaşılan fotoğrafın Türkiye'de çekilmiş olması.

Ümraniye Belediyesi'ne ait üzerinde Another Love yazan çöp konteynerini beğenen Odell fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Beğeni yağmuru

Odell'in paylaşımını gören Türk hayranları fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Paylaşıma gelen yorumlarla sosyal medya deyimiyle 'Türk bayrakları asıldı'.