'Torpille birinci oldu' denilmişti! Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz o iddialara bakın ne yanıt verdi

'Torpille birinci oldu' denilmişti! Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz o iddialara bakın ne yanıt verdi

2021 Miss Turkey Güzeli Dilara Korkmaz, 'Ablası Dilay Korkmaz'ın torpiliyle birinci oldu' iddialarına yanıt verdi. Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Bunların hiçbirini umursamıyorum" ifadelerini kullandı.

40'ıncısı düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda, seçmelere katılan binlerce genç kız arasından önce ilk 20'ye kalan ardından Farmasi Miss Turkey birincilik tacını takan Dilara Korkmaz, hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Hürriyet'e röportaj veren 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz, ''2010 Miss Turkey 4. Güzeli olan ablası Dilay Korkmaz'ın torpiliyle birinci oldu'' iddiası hakkında ilk kez konuştu.

"UMURSAMIYORUM"

Korkmaz, ''Seçilmende ablanın daha önceki yarışma deneyiminden gelen tanınmışlığının verdiği bir etki, torpil olduğuna dair iddialara ne diyeceksin?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Bir yoruma cevabım olması için iddiaları kale almam gerekiyor. Bunların hiçbirini umursamıyorum. Ayrıca bir aileden iki Türkiye güzeli çıkması harika.''





"EN BEĞENDİĞİM YERİM KALBİM"

''Sence dünya güzeli seçilir misin? Umudun var mı?'' sorusuna yanıt veren 23 yaşındaki Miss Turkey Güzeli, "Ben kalbimin güzelliğine güveniyorum, bunun bakışlarıma yansıdığını düşünüyorum. Kesinlikle dünyaya birçok şey katacağıma ve seçilebileceğime inanıyorum.'' dedi.

Güzel model, ayrıca en beğendiği yerinin kalbi olduğunu söyledi.