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“Tosuncuk” lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın’ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen ‘Çiftlik Bank’ davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Mehmet Aydın, zayıflığıyla dikkat çekti.

Görenler, "eski halinden eser yok" yorumunda bulundu.

İşte Tosuncuk Mehmet Aydın'ın son hali...