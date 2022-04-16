'Tövbe tövbe Gündoğdu'ya ne olmuş' Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i değişimiyle akılları aldı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakterine hayat veren Kaan Taşaner, değişimiyle olay oldu. Sakallarını kesen ve bambaşka bir havaya bürünen oyuncu, şu sıralar herhangi bir yapımda yer almıyor.

23 Nisan 1979 yılında Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma isimli dizide canlandırdı.

2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolüne hayat veren ve bir çıkışa geçen Taşaner, Kuzey Güney'de basamakları hızla çıkmaya başladı.

2014 yılında ise hayatının en büyük rollerinden birisi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu'yu canlandıran oyuncu, ününe ün kattı.

Son olarak Kanunsuz Topraklar'da oynayan Kaan Taşaner, Diriliş Ertuğrul dizisinde yakaladığı ünle akıllarda kaldı.

Kanunsuz Topraklar'ın ekran macerası kısa sürerken, diziden sonra sessiz kalan Kaan Taşaner'in son hali gündeme getirildi.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra değiştiği ve bambaşka bir havaya büründüğü görülen Taşaner, sakallarına ise veda etti.

Kaan Taşaner'in son haline bakın!

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı ve yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Diriliş Ertuğrul, rekor kırdı.

Başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizi, yurt içi ve yurt dışında büyük bir başarıya imza attı.

Süleyman Şah ve Ertuğrul Gazi dönemlerine ışık tutan dizide yer alan Kaan Taşaner, Gündoğdu karakterini herkese sevdirdi.

Oyunculuğu ile göz dolduran ve büyük bir ivme yakalayan Taşaner, son hali ile dizinin hayranlarını şoke etti.

Sakallarını kestiği görülen ve bambaşka bir havaya bürünen Taşaner, görenlerden bolca yorum aldı. Şu sıralar ekranda yer almayan ve sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlü isim için, "Gündoğdu'ya ne oldu?" tarzında yorumlar geldi.

Kanunsuz Topraklar'da macerası kısa süren Taşaner, Diriliş Ertuğrul dizisindeki rol arkadaşları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'le birlikte boy göstermişti.