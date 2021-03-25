Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun dizisi ne zaman bitecek?

Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun dizisi ne zaman bitecek?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun, final yapacağını duyurdu. Dizinin sıkı takipçileri, 'Tövbeler Olsun neden final yapacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Önce pazar akşamları yayımlanmaya başlayan daha sonra yayın günü değişerek perşembeye alınan Tövbeler Olsun dizisi, Twitter hesabı üzerinden final kararı aldıklarını açıkladı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun'un final kararı, izleyenlerini üzdü. Dizinin hayranları, Tövbeler Olsun dizisi ne zaman bitecek? Tövbeler Olsun dizisi neden final yapıyor? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Tövbeler Olsun final bölümü ne zaman? Tövbeler Olsun dizisi neden final yapıyor? İşte, detaylar..

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi, 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek 31. bölümü ile final yapacak.

Tövbeler Olsun dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tövbeler Olsun 31. bölüm fragmanı yayında! (Final) Peş peşe iki yeni bölümümüzle 25 Mart Perşembe akşamı sizlerleyiz." ifadeleri yer aldı.

TÖVBELER OLSUN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

2020 yılı Ağustos ayında izleyicilerinin karşısına çıkan Tövbeler Olsun dizisinin, beklenen izlenme oranlarının altında kalması nedeni ile final kararı aldığı iddia edildi.