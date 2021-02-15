Koronavirüs tedavisi gören usta sanatçı Toygun Ateş’in sağlık durumuna ilişkin gelen haber sevenlerini üzdü. Sinema ve dizi oyuncusu olan Toygun Ateş'in entübe edildiği açıklandı.

Koronavirüs tedavisi gören usta sanatçı Toygun Ateş’in sağlık durumuna ilişkin gelen haber sevenlerini üzdü.

Film çekimi için Malatya'ya giden ve orada Koronavirüs’e yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, durumu ağırlaşınca entübe edildi.

Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Ateş’in tedavisi devam ederken durumunun ağırlaştığı ve bilincinin kapandığı aktarıldı. Ateş, yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.

Peki, Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında? Toygun Ateş'in hayatı ve biyografisi..

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da doğan Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başlamıştır. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynayan Ateş, seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yapmıştır.

Aynı zamanda sinema yönetmeni ve senaryo yazarı olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.





TOYGUN ATEŞ DİZİLERİ

Ver Elini Aşk

İçerde

Sevda Kuşun Kanadında

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası'

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Şeref Meselesi

Çırağan Baskını

Ağlatan Dans

Kaçak

Güzel Çirkin

Huzur Sokağı

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Papatyam

Aşk-ı Memnu

Perihan Abla

HALİL KUMOVA DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Başka bir oyuncu Halil Kumova da Malatya’da film çekimleri esnasında virüse yakalanıp hayatını kaybetmişti.





ENTÜBE ETMEK NEDİR?

Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemine entübe denir.

Acil durumlarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir.

Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir.

