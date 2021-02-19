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    Toygun Ateş, koronavirüse yenik düştü

    Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş vefat etti.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 16:05
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    Toygun Ateş, koronavirüse yenik düştü

    66 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

    FİLM ÇEKİMLERİ İÇİN MALATYA’DAYDI

    Film çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş'in rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapılmıştı.

    ENTÜBE EDİLMİŞTİ

    6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilmişti.

    Toygun Ateş, koronavirüse yenik düştü #1

    Toygun Ateş, koronavirüse yenik düştü #2

    Toygun Ateş, koronavirüse yenik düştü #3

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