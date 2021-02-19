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- Toygun Ateş, koronavirüse yenik düştü
Toygun Ateş, koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş vefat etti.
- DHA
- 19.02.2021 - 15:47
- Güncelleme : 19.02.2021 - 16:05
66 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
FİLM ÇEKİMLERİ İÇİN MALATYA’DAYDI
Film çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş'in rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapılmıştı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilmişti.