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    Tozlu Yaka'nın Derya'sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! 'İtfaiyeyi arayın yanıyor'

    Tozlu Yaka dizisinde Derya karakteriyle beğeni toplayan Dolunay Soysert, sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 16:23
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    Tozlu Yaka'nın Derya'sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! 'İtfaiyeyi arayın yanıyor'

    Fox TV ekranlarının yeni geçlik dizisi Tozlu Yaka, seyircinin ilgisini yakalamayı başardı.

    Öğrencilerin aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alacak olan Tozluyaka, usta oyuncuları buluşturuyor.

    Dizinin kadrosunda,Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın, Kadim Yaşar, Kaan Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Duygu Özşen, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler yer alıyor.

    Genç isimlere de yer veren dizide performansı ve güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri Derya karakterini oynayan Dolunay Soysert oldu.

    Fiziğiyle taş çıkarttı

    49 yaşındaki Dolunay Soysert, izleyicilerin merak konusu haline gelirken, sosyal medyadaki paylaşımları görenleri mest etti.

    Oldukça cesur pozlara imza atan Soysert, gençlere taş çıkarttı.

    Bikilini ve dekolteli karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, tam not aldı.

    İşte Dolunay Soysert'in paylaşımlarından bazıları...

    Tozlu Yaka nın Derya sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! İtfaiyeyi arayın yanıyor #1

    Tozlu Yaka nın Derya sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! İtfaiyeyi arayın yanıyor #2

    Tozlu Yaka nın Derya sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! İtfaiyeyi arayın yanıyor #3

    Tozlu Yaka nın Derya sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! İtfaiyeyi arayın yanıyor #4

    Tozlu Yaka nın Derya sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! İtfaiyeyi arayın yanıyor #5

    Tozlu Yaka nın Derya sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! İtfaiyeyi arayın yanıyor #6

    Tozlu Yaka nın Derya sı fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi! İtfaiyeyi arayın yanıyor #7


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