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    Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 'Çok fenasın çok'

    Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek, yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 13:58
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    Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! 'Çok fenasın çok'

    Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle beğeni toplayan Çağla Şimşek, adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Asıl çıkışını "Küçük Gelin" dizisindeki Zehra karakteriyle yapan Çağla Şimşek, ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer aldı.

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geliyor.

    Son projesi Tozlu Yaka dizisinde performansı kadar güzelliğiyle de göz dolduran genç oyuncu, Instagram'da ortalığı sallıyor.

    Çağla Şimşek'ten yeni kareler

    Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

    Sarı mini elbisesiyle bahçede poz veren Çağla Şimşek, peş peşe paylaşım yaptı.

    Adeta güneş banyosu yapan Şimşek'in duru güzelliği ve fiziği takipçilerinden tam not aldı.

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Çok fenasın çok #1

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Çok fenasın çok #2

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Çok fenasın çok #3

    Tozluyaka nın Hazal ı Çağla Şimşek mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Çok fenasın çok #4


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