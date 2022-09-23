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    Tozluyaka 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

    Tozluyaka dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.İşte o tanıtım..
    • 23.09.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 16:39
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    Tozluyaka 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

    FOX TV'nin sevilen dizisi Tozluyaka her pazar izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi isimlerin bulunduğu dizi şu ana kadar 12 bölümüyle ekrana geldi.

    Dizi öğrencilerin aralarındaki sınıf farkına rağmen yaşadıkları dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alıyor.

    Tozluyaka 13. Bölümüyle 25 Eylül Pazar saat 20:00'de FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.İşte merakla beklenen 13. bölüm fragmanı..

    Tozluyaka 13. Bölüm Fragmanı VİDEO


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