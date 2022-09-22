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    Tozluyaka 13. bölüm 2. fragman: Ali her şeyi öğreniyor...

    FOX TV'nin sevilen dizisi Tozluyaka'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 22.09.2022 - 11:10
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    Tozluyaka 13. bölüm 2. fragman: Ali her şeyi öğreniyor...

    İlk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde FOX TV'de yayınlanan Tozluyaka dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in yer aldıği dizi, yaz boyu ilgi çekti.

    Reytinglerde üst kademelere ulaşan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni fragmanda; Ali her şeyi öğreniyor ve babasının onun için öldüğünü söylüyor.

    Cemre ile Berk yine el ele görünüyor. Ama aslında bu Berk'in yeni oyunu. Berk Cemre'yi emniyete bu şekilde götürüyor. Cemre çığlıklar içinde gözaltına alınıyor.

    İşte, Tozluyaka'nın yeni bölüm fragmanı.

    Tozluyaka 13. Bölüm 2. Fragmanı


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