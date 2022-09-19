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    Tozluyaka 13. bölüm fragmanı: Cemre bu defa Mavi'yi paketledi

    Tozluyaka'nın yayınlanan fragmanında; Mavi'nin Cemre tarafından öldürüldüğü görüldü. İyice bunalıma giren Cemre, yolun sonuna geldiğini anladı.
    • 19.09.2022 - 17:47
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    Tozluyaka 13. bölüm fragmanı: Cemre bu defa Mavi'yi paketledi

    NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Tozluyaka, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in yer aldıği dizi, yaz boyu ilgi çekti.

    Reytinglerde iyi bir oran elde eden dizinin yeni yayınlanan fragmanı ise herkesi ekrana kilitledi.

    Fragmanda; Mavi'nin Cemre tarafından öldürüldüğü görüldü. Ali'nin başı Kenan'ın oğlu ile derde girerken, Mavi'nin yokluğunun nasıl karşılanacağı merak edildi.

    Hazal'ın ortaya çıkan sırları sonrası bunalıma girdiği görülürken, Vefa ve Mavi'yi öldüren Cemre ise yolun sonuna geldi.

    Bir bankta oturan ve yaptıklarını düşünen Cemre'nin bakışları, herkesi korkttu.İşte Tozluyaka 13. bölüm fragmanı...

    Tozluyaka 13. bölüm fragmanı İZLE

    Tozluyaka 13. bölüm fragmanı: Cemre bu defa Mavi yi paketledi #1


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