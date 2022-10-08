Tozluyaka 15. bölüm 3. fragmanı: Hani Cemre ölmüştü?

Tozluyaka'nın yayınlanan yeni fragmanında; bilinmeyen bir numaradan mesaj alan ve okula gelen öğrenciler, Cemre'nin ortaya çıkması ile neye uğradığını şaşırdı.

NTC Medya imzalı ve ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Tozluyaka, devam ediyor.

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in yer aldığı dizi, yaza göre reytinglerini düşürdü ancak sezon sonuna kadar devam edecek gibi duruyor.

Bir gençlik dizisi olan ve birbirinden yetenekli genç oyuncuları buluşturan dizi, yayınlanan fragmanlarıyla da ilgi görüyor.

Son yayınlanan fragmanda; herkes Cemre'nin ölümünden dolaytı birbirini suçlamaya ve kavga etmeye başladı.

Ortalık iyice karışırken, telefona gelen bir mesaj herkesin daha fazla korkmasına neden oldu.

Mesajla birlikte okula gelenler, karşılarında Cemre'yi görünce neye uğradığını şaşırdı.

Cemre video mesaj ile ortaya çıkarken, yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu oldu.

İşte Tozluyaka 15. bölüm 3. fragmanı...

Tozluyaka 15. bölüm 3. fragmanı İZLE