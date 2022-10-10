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- Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”
Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”
FOX TV’nin sevilen dizilerinden Tozluyaka her pazar yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde Cemre’nin video mesajı herkesi şaşırtmıştı. Yeni bölümü merakla beklenirken ilk fragmanı yayınlandı.
- 10.10.2022 - 12:34
- Güncelleme : 10.10.2022 - 12:41
NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 haziran tarihinde yayınlanan Tozluyaka dizisi her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in rol aldığı gençlik dizisi büyük ilgi gördü.
Son bölümde Cemre’nin ölümüyle herkes birbirine çamur atmaya başlamış, gelen mesajla korku dolu anlar yaşamışlardı.
Okulda toplanan öğrenciler, Cemre’nin ekranda mesajını görünce neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Cemre’nin ortaya çıkan video mesajından sonra yeni bölümü merak konusu oldu.
İzleyicilerin heyecanla beklediği Tozluyaka 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak!
Tozluyaka 39. bölüm fragmanı İZLE