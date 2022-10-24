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    Tozluyaka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı! Zeyno ve Çağrı kavuşuyor!

    FOX TV’de yayınlanan Tozluyaka dizisi, her pazar yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Zeyno ve Çağrı arasında yaşananlar merak konusu olmuştu. Yeni bölümü heyecanla beklenirken ilk fragmanı yayınlandı
    • 24.10.2022 - 10:29
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    Tozluyaka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı! Zeyno ve Çağrı kavuşuyor!

    NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 haziran tarihinde yayınlanan Tozluyaka dizisi her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in rol aldığı gençlik dizisi büyük ilgi gördü.

    Tozluyaka konusu nedir?

    Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa...

    Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

    Tozluyaka’nın 17. bölümünü izleyen izleyiciler, fenomen dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Tozluyaka 18. bölüm fragmanı…

    Tozluyaka 18. bölüm fragmanı İZLE

    Tozluyaka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı! Zeyno ve Çağrı kavuşuyor! #1


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