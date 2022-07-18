Tozluyaka'ya efsane transfer! Güzel oyuncu tozu dumana katacak...

FOX'un çiçeği burnunda dizisi “Tozluyaka”nın kadrosuna başarılı bir isim katılıyor.

Fox TV ekranlarının yeni geçlik dizisi Tozlu Yaka, seyircinin ilgisini yakalamayı başardı.

Öğrencilerin aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alacak olan Tozluyaka, usta oyuncuları buluşturuyor.

Dizinin kadrosunda,Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın, Kadim Yaşar, Kaan Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Duygu Özşen, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler yer alıyor.

Kısa sürede reytinglerde de güzel bir yer edinen Tozluyaka'ya yeni bir isim dahil oluyor.

Begüm Birgören, Tozluyaka'da

NTC Medya imzalı, FOX’un sevilen dizisi “Tozluyaka”ya Begüm Birgören, Nesrin karakteriyle dahil olmaya hazırlanıyor.

Kararsız ama aynı zamanda çok kurnaz olan Nesrin’in tek derdi vardır şu hayatta o da; eski kocası Önder’dir. Onu takıntı haline getiren Nesrin’in, kaybedeceği hiçbir şeyi kalmamıştır.

Başarılı oyuncu Begüm Birgören’in 3. bölüm itibarıyla hayat vereceği Nesrin karakteri şimdiden merak konusu oldu.