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    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak?

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile ilgili, "Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 15:40
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    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak?

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve istikrarını bozmayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

    Abdullah Avcı yönetiminde 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarında boy göstermeye hazırlanıyor.

    Süper Lig'de sergilediği başarıyı Avrupa kupalarında da göstermek isteyen Trabzonspor, çalışmalara erken başlayacak.

    Sezonu ilk sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Avrupa Ligi için kadroyu korumaya ancak ek transferler yapmaya devam edecek.

    Trabzonspor taraftarları ise detaylara hakim olmak için, Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak? " sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak? İşte yanıtı..

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacak?

    Sezonu ilk sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

    Trabzonspor, ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı 23-24 Ağustos'ta oynanması planlanan bu turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

    Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde 8 Eylül'de başlaması planlanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılım sağlayacak.

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ne hangi turdan katılacak? #1


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