Transformers filmi konusu nedir? Transformers filmi oyuncu kadrosu

2007 yılı yapımı Transformers filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki Transformers filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Transformers filmi konusu ve oyuncuları..

Yönetmenliğini Michael Bay'ın üstlendiği aksiyon, macera ve bilim kurgu türlerindeki Transformers filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Başrollerinde Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel,Tyrese Gibson, Jon Voight'ın yer aldığı Transformers filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Transformers filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Transformers filmi hakkında merak edilenler...

TRANSFORMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok uzun zaman önce, çok uzaklardaki Cybertron gezegeninde bir savaş başlamak üzeredir. Burası başka yapılara bürünebilen robotların dünyasıdır. Her yerde olduğu üzere bu gezegende de robotlar da iyiler ve kötüler olarak ayrılmaktadırlar.

Kendilerince başka amaçlar uğrunda mücadele eden bu Transformerlar, gezegenin yakıtı biterken uzay ortamındaki diğer yakıt kaynaklarının arayışına girerler. Hal böyleyken bu arayış onları Dünya’ya kadar yönlendirecektir...

TRANSFORMES FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?