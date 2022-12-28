Rol aldığı diziler ve şarkıları ile özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, transparan dekolteli kıyafetiyle takipçilerini mest etti. Samyeli'ye takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

50 yaşındaki sanatçı Defne Samyeli, şarkılarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. 1995 ve 2011 yılları arasında Eren Talu ile evli kaldığı bilinen ve geçtiğimiz senelerde Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme konuşulan ünlü ismin, İstanbul'da amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldiği bilinmekte.

50 yaşındaki Defne Samyeli transparan pozuyla olay yarattı!

1972 yılında dünyaya geldiği bilinen ve 1991 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan isim, 1999 senesinden itibaren üç sene Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu görevinde bulunmuştur. Samyeli, 2000 senesinde rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirmiştir. Sonrasında Türkiye'ye dönen isim 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır.

Samyeli, 2009 senesinde Güneş gazetesiyle yollarını ayırmıştır. 2010 senesinde bir süre atv'de yayınlanan Her Şey Bambaşka isimli programın sunuculuğunu yapmıştır ve sonrasında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmıştır.

Özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle sık sık konuşulmayı sürdüren isim bu defa giydiği transparan kıyafetiyle çokça beğeni topladı.

"Yaşını asla göstermiyor"

Samyeli'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı pozuna takipçilerden de binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçiler "Yaşını asla göstermiyor" , "Gençlik iksirini bulmuş" yorumlarında bulundu.

İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



