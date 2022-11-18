Transparan kıyafetiyle büyüledi! Serenay Sarıkaya siyahlar içinde mest etti: "Sanat eseri gibi"

Transparan kıyafetiyle büyüledi! Serenay Sarıkaya siyahlar içinde mest etti: "Sanat eseri gibi"

Ekranlarda Adanalı, Medcezir, Fi gibi pek çok farklı yapımda yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni transparan pozuyla takipçilerini mest etti. Takipçilerinden ünlü isme yorum yağdı.

Televizyon ekranlarında ilk defa Şaşkın filminde rol alan ve Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak 2008 senesinde dizi oyunculuğuna başlayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürüyor.

Ünlü isim, Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde de ilk başrolünü oynamış ve sonrasında Adanalı dizisinde rol alarak hafızalara kazınmıştı. 2010 senesinde düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan isim Lale Devri ve Medcezir dizileriyle ise şöhretinde en üst noktaya çıkmıştı.

Sarıkaya, şimdilerde hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Transparan kıyafetiyle beğeni topladı

1992 yılında dünyaya geldiği bilinen 30 yaşındaki isim, bu defa transparan kıyafetli fotoğrafıyla sınır tanımadı.

Siyahlar içinde giyinerek bir marka için pozlar veren oyuncuya takipçilerden binlerce yorum ve beğeni geldi.

"Sanat eseri gibi"

Takipçiler ünlü isme "Çok güzelsin", "Serenay güzelliği bir başka" "Sanat eseri gibi" yorumları geldi.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...