Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen'e Erol Köse'den tepki: Maske mühim tabii, nereye takılacağı da!

Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen'e Erol Köse'den tepki: Maske mühim tabii, nereye takılacağı da!

Müzik yapımcısı ve magazin yorumcusu Erol Köse, seneler önce birliktelik yaşadığı ve olaylı şekilde ayrıldığı ünlü pop müzik şarkıcısı Gülşen'in sahne kıyafetine tepki gösterdi.

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte konser yasakları da kalktı. Böylece ünlü isimler sahneye çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz gün uzun bir aranın ardından Alaçatı'da hayranlarıyla buluşan şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetiyle olay oldu.

''GİYİNMEYİ UNUTMUŞ''

Tercihini siyah iç çamaşırı ve transparan pantolondan yana kullanan Gülşen'i, hayranları eleştiri yağmuruna tuttu.

Konser için oldukça cüretkar bir kostüm tercih eden Gülşen için "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumları yapıldı.

EROL KÖSE'DEN SERT TEPKİ

Yaptığı sivri çıkışlarla bilinen müzik prodüktörü ve magazin yorumcusu Erol Köse'den de tepki gecikmedi.

Köse, Instagram hesabından Gülşen'in sahne kıyafeti ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bundan yıllar önce yasak aşk yaşadığı ve 2006 yılında olaylı şekilde ayrıldığı ünlü şarkıcı Gülşen’i konserde giydiği kıyafet üzerinden eleştiren Erol Köse, adeta ''pes'' dedirtti.

OLAY PAYLAŞIM

Transparan pantolonu ve siyah iç çamaşırı ile konser veren Gülşen'in sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.

Ünlü şarkıcının sahnede şarkı söylediği sırada çekilen görüntüsünü paylaşan Erol Köse, paylaşımına, ''Maske mühim tabi! Nereye takılacağı da!'' notunu düştü.

PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPATTI

Gelecek eleştirileri önceden tahmin eden Erol Köse'nin paylaşımını yorumlara kapatması gözlerden kaçmadı. Öte yandan Gülşen ile ilgili yaptığı bu olay sözler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Erol Köse ve Gülşen bir dönem büyük aşk yaşamış ve magazin gündemine itiraflarıyla damga vurmuşlardı.