Transparan kıyafetiyle sosyal medyayı sallamıştı! Gülşen, yeni kombiniyle dikkat çekti...

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen, tercih ettiği transparan kıyafeti ile eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Adana'da sahne alan Gülşen'in yeni kombini dikkat çekti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan yasakların kalkmasıyla birlikte konser sezonu açıldı.

Ünlü isimler de konser maratonuna başladı. Bu isimlerden biri de Alaçatı konserinde giydiği transparan kıyafetiyle magazin gündemine damgasını vuran Gülşen.

YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

İç çamaşırının üzerine transparan pantolon giyen Gülşen, sosyal medyada da gündem olmuştu. Kıyafeti nedeniyle eleştirilen şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürmüştü.

Gülşen, yaptığı paylaşımda, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." ifadelerine yer vermişti.

''BANA KALBİ VE AKLIYLA EŞLİK EDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Gülşen, paylaşımının devamında, "Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz." demişti.

SAHNE KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Konser takvimine devam eden ünlü şarkıcı Gülşen, son olarak Adana'da bir eğlence mekanında konser verdi.

Konserinden fotoğraflar paylaşan 45 yaşındaki şarkıcı, yeni sahne tarzıyla dikkat çekti. Siyah bluz ve siyah pantolon kombini yapan Gülşen, bu defa çok farklı bir tarzla sevenlerinin karşısına çıktı.