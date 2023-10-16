TRT 1’in reyting rekortmeni ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi... Yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. TRT1 ekranlarının sevilen dizisinden izleyicileri şoke eden karar geldi. O tarihte ekranlara veda ediyor.

ensonhaber.com TRT 1 ekranlarında yayınlanan Akli Film imzalı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alan dizi büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı diziden, izleyicileri üzen karar geldi. Geçtiğimiz sezonda 60. bölüm ve 61. bölüm, yeni sezona ertelenmişti. Bölümler, bu sezonun finali olarak ekrana gelecek. Final kararı izleyicileri şaşkına çevirirken, final tarihi de belli oldu. Final tarihi belli oldu! Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 60. bölüm 30 Ekim’de yayınlanacak. 6 Kasım’da yayınlanacak olan 61. bölümde ise ekranlara veda edecek.