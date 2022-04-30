Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası, TRT 58 yaşında. Tam yarım asrı aşkın süredir, unutulmaz yayınlar ve ilkler Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ekranlarından izleyici ile buluşuyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun temelleri 1 Mayıs 1964'te atıldı. 7'den 70'e herkesin hayatında tatlı izler bıraktı, hep Türk halkının sesi oldu.

Yıllar geçti, TRT ekranı da değişti ve gelişti. Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası TRT, kuruluşundan bu yana güvenilir, doğru ve tarafsız kamu yayıncılığını başarıyla sürdürüyor.

Önce radyo girdi hayatımıza. Radyolu günler 6 Mayıs 1927'de başladı. Sonra televizyon ile buluştu Türkiye. 31 Ocak 1968'de Mithatpaşa Stüdyosu'nda ilk deneme yayınları başladı.

TRT gönüllere taht kurdu

Türkiye'nin ve dünyanın hafızası TRT'de hep ilklere imza atıldı. Astronotların Ay'a attığı ilk adımlar, Zeki Müren'in Ankara'da verdiği konser... TRT, evlere ve gönüllere taht kurdu.

Unutulmaz yayınlar izleyici ile buluştu. 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tüm Türkiye ve Avrupa TRT yayınlarıyla haberdar oldu.

Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü

TRT, farklı dillerde yapılan yayınlarla Türkiye'nin sesini ve gücünü tüm dünyaya yansıtmaya devam ediyor.

TRT Haber, ses getiren yayınları ve özel haberleri ile zirvedeki yerini koruyor.

TRT World ile kapsamlı içerikler ve uluslararası gelişmeler dünya kamuoyuna sunuluyor.

TRT Arapça ve TRT Kürdi ile bölgelerdeki gelişmeler izleyiciler ile buluşuyor.

Orta Asya'dan Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya 250 milyon nüfuslu coğrafyaya TRT Avaz hitap ediyor.

Yeni medya alanında da atılımlara imza atıyor

Kültür-sanat dünyasından haberler TRT 2 ile teknoloji ve eğitim programları TRT EBA Kanalları ile izleyicilere aktarılıyor.

Sporseverler, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranında buluşuyor. TRT Çocuk, tüm rakiplerini geride bırakarak her yaştan çocuğu ekran başında bir araya getiriyor.

Tüm bunların yanında TRT, 'TRT Çocuk Kitaplık', 'TRT Bil Bakalım' ve 'TRT Oyun Dünyası' uygulamaları ile kamu yayıncılığının yanı sıra yeni medya alanında da atılımlara imza atıyor.

Reyting rekoru kıran diziler ve ödüllü belgeseller ile TRT kanalları en çok izlenme oranına sahip. TRT, yenilikçi yayın politikası ile Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyor.