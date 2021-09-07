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TRT dizisinden şaşırtan sürpriz! Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe'nin oğullarını bir araya getirdi

TRT dizisinden şaşırtan sürpriz! Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe'nin oğullarını bir araya getirdi

TRT 1'in iddialı dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, iki usta ismin oğullarını bir araya getirdi. Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe'nin oğulları, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.