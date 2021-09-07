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- TRT dizisinden şaşırtan sürpriz! Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe'nin oğullarını bir araya getirdi
TRT dizisinden şaşırtan sürpriz! Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe'nin oğullarını bir araya getirdi
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 10:42
Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 16 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor.
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Pelin Akil'in paylaştığı dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.
İKİ DEV İSMİN OĞULLARI KADRODA
Merakla beklenen dönem dizisinde Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe'nin oğulları bir araya geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe ile Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde buluştu.
Gökhan Gencebay'ın dizide Bülbül, Ali Murat Altunmeşe'nin de Golem karakterine hayat vereceği öğrenildi. Öte yandan dizinin ilk yayın günü olan 16 Eylül'de Gökhan Gencebay'ın düğününün de olacağı belirtildi.
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